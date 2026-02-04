Reliance Steel & Aluminum Aktie
WKN: 892629 / ISIN: US7595091023
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Reliance Steel Aluminum öffnet voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Reliance Steel Aluminum noch 1,93 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,45 Milliarden USD gegenüber 3,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,69 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 15,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 14,24 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 13,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
