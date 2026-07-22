Relmada Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSZF / ISIN: US75955J4022
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Relmada Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Relmada Therapeutics wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,200 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Relmada Therapeutics soll in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,827 USD, gegenüber -1,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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