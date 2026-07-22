Erste Schätzungen: Relmada Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Relmada Therapeutics wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,200 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Relmada Therapeutics soll in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,827 USD, gegenüber -1,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at