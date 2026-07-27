Erste Schätzungen: Remedy Entertainment präsentiert Quartalsergebnisse

Remedy Entertainment wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,285 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 29,27 Prozent auf 12,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,273 EUR, gegenüber -0,960 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 106,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 59,5 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at