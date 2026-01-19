Erste Schätzungen: RenaissanceRe präsentiert Quartalsergebnisse

RenaissanceRe gibt voraussichtlich am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 10,24 USD je Aktie gegenüber -3,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,19 Prozent auf 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte RenaissanceRe noch 2,28 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 36,03 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 35,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,93 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,65 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

