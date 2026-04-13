RenaissanceRe Holdings Aktie
WKN: 896628 / ISIN: BMG7496G1033
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RenaissanceRe veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
RenaissanceRe lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass RenaissanceRe im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,55 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,27 USD je Aktie gewesen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,59 Prozent auf 2,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 56,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,00 Milliarden USD, gegenüber 12,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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