RenaissanceRe Holdings Aktie
WKN: 896628 / ISIN: BMG7496G1033
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RenaissanceRe zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RenaissanceRe wird voraussichtlich am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 11,22 USD. Dies würde einer Verringerung von 34,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem RenaissanceRe 17,20 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,19 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei RenaissanceRe für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,57 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,90 USD, gegenüber 56,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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