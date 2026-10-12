Renasant CorpShs Aktie
WKN: A0EAMH / ISIN: US75970E1073
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Renasant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Renasant öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,943 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 28,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 282,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 395,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,78 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renasant CorpShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Renasant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Renasant vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Renasant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Renasant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Renasant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Renasant CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Renasant CorpShs
|39,01
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.