Renasant CorpShs Aktie

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WKN: A0EAMH / ISIN: US75970E1073

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Renasant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Renasant präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,840 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Renasant noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 275,7 Millionen USD – ein Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Renasant 257,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD aus. Im Vorjahr waren 2,07 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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