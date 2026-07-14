Erste Schätzungen: Renasant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Renasant präsentiert voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,912 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Renasant 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Renasant nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 280,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 393,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie, gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at