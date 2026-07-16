Renesas Electronics Aktie

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WKN DE: A1CV6T / ISIN: US75972B1017

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Renesas Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Renesas Electronics wird voraussichtlich am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Renesas Electronics -0,390 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,25 Milliarden USD umgesetzt.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,625 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,66 Milliarden USD, gegenüber 8,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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