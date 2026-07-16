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WKN: 812960 / ISIN: JP3164720009

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Renesas Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Renesas Electronics äußert sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 57,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Renesas Electronics noch ein Verlust pro Aktie von -111,820 JPY in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 325,53 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Renesas Electronics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 392,81 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 202,40 JPY, während im vorherigen Jahr noch -28,650 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.556,31 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.321,21 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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