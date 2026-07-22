RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RENK wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,375 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,300 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 355,0 Millionen EUR gegenüber 347,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,71 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,55 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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