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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RENK wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,355 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem RENK 0,240 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 307,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei RENK für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 356,0 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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