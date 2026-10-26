Repro Medical System Aktie
WKN: 913004 / ISIN: US7599101026
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Repro Medical System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Repro Medical System gibt voraussichtlich am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,039 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,060 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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