Repro Medical System Aktie

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WKN: 913004 / ISIN: US7599101026

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Repro Medical System verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Repro Medical System wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Repro Medical System im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,018 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,7 Millionen USD, gegenüber 41,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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