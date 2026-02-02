Erste Schätzungen: Republic Services legt Quartalsergebnis vor

Republic Services lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie vermeldet.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,21 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,89 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,49 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 16,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 16,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at