Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Republic Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Republic Services wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD gegenüber 1,58 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,01 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,24 USD je Aktie, gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 17,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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