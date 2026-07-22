Erste Schätzungen: Republic Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Republic Services stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,82 USD je Aktie gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,00 Prozent auf 4,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 17,20 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 16,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at