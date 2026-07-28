Resideo Technologies Aktie
WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Resideo Technologies legt Quartalsergebnis vor
Resideo Technologies wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Resideo Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,683 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,590 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,94 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Resideo Technologies einen Umsatz von 1,94 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD, gegenüber -3,770 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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