Resideo Technologies Aktie
WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Resideo Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Resideo Technologies wird sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,605 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,87 Milliarden USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resideo Technologies 1,77 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 7,85 Milliarden USD, gegenüber 7,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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