Resideo Technologies Aktie

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WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Resideo Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Resideo Technologies äußert sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 712,6 Millionen USD – ein Minus von 61,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resideo Technologies 1,86 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,90 Milliarden USD, gegenüber 7,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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