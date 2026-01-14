Erste Schätzungen: ResMed gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ResMed gibt voraussichtlich am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,34 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,40 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,15 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at