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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Resmed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Resmed äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Resmed im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,281 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 AUD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,42 Milliarden USD, was einem Umsatz von 2,06 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie, gegenüber 1,47 AUD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 5,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,95 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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