Resmed Aktie
WKN: 935168 / ISIN: AU000000RMD6
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Resmed stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Resmed wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Resmed 0,360 AUD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 17 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,40 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,97 Milliarden AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,47 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 5,60 Milliarden USD, gegenüber 7,95 Milliarden AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
