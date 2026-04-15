Erste Schätzungen: ResMed stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ResMed präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,81 USD aus. Im letzten Jahr hatte ResMed einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,51 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,64 Milliarden USD, gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at