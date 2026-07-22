Resmed Aktie
WKN: 935168 / ISIN: AU000000RMD6
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Resmed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Resmed wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,289 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 AUD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 20 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,46 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,10 Milliarden AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
25 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,47 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,65 Milliarden USD, gegenüber 7,95 Milliarden AUD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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