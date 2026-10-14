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WKN: 935168 / ISIN: AU000000RMD6

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Resmed veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Resmed wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

18 Analysten schätzen, dass Resmed für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,268 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,39 Milliarden USD, was einem Umsatz von 2,04 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD im Vergleich zu 1,54 AUD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 5,81 Milliarden USD, gegenüber 8,34 Milliarden AUD ein Jahr zuvor.

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