Erste Schätzungen: ResMed zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ResMed wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ResMed noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,12 USD, gegenüber 9,51 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 5,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at