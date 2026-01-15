Erste Schätzungen: Resona informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Resona wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 28,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,85 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 197,29 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 19,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 244,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 111,98 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 92,40 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 794,06 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.089,97 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at