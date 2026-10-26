Erste Schätzungen: Resona legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Resona wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,48 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Resona noch 31,78 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 22,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 298,14 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 230,44 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 151,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 113,82 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 933,45 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.338,07 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at