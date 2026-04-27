Erste Schätzungen: Resona zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Resona äußert sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 18,99 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 19,25 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 191,78 Milliarden JPY – ein Minus von 31,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resona 281,39 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 113,37 JPY, gegenüber 92,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 795,21 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.089,97 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at