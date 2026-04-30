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WKN: 925315 / ISIN: JP3974450003

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RESORTTRUST präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RESORTTRUST präsentiert voraussichtlich am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass RESORTTRUST im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,98 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,69 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 85,86 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 66,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 51,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,75 JPY, gegenüber 95,19 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 260,47 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 249,33 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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