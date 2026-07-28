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WKN: 925315 / ISIN: JP3974450003

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RESORTTRUST präsentiert Quartalsergebnisse

RESORTTRUST stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,41 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent auf 56,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 102,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 98,58 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 263,97 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 263,02 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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