Erste Schätzungen: RESORTTRUST stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RESORTTRUST äußert sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 23,83 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST 24,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,33 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RESORTTRUST einen Umsatz von 56,78 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 96,67 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 95,19 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 261,13 Milliarden JPY, gegenüber 249,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

