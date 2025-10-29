RESORTTRUST Aktie
WKN: 925315 / ISIN: JP3974450003
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: RESORTTRUST stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
RESORTTRUST äußert sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 23,83 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST 24,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,33 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RESORTTRUST einen Umsatz von 56,78 Milliarden JPY eingefahren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 96,67 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 95,19 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 261,13 Milliarden JPY, gegenüber 249,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
