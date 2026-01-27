Restamax Aktie

WKN DE: A1W9WW / ISIN: FI4000064332

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Restamax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Restamax veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,262 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Restamax 0,320 EUR je Aktie eingenommen.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 105,0 Millionen EUR gegenüber 120,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,52 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,470 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,540 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 364,3 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 427,1 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

