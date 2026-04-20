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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Restamax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Restamax präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Restamax mit 0,040 EUR je Aktie genauso viel verdient.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 86,2 Millionen EUR – ein Minus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Restamax 99,3 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,658 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 382,9 Millionen EUR, gegenüber 358,0 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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