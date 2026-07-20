Restamax Aktie
WKN DE: A1W9WW / ISIN: FI4000064332
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Restamax verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Restamax präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 EUR gegenüber 1,15 EUR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 92,9 Millionen EUR gegenüber 87,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,601 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,55 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 375,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 358,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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