Erste Schätzungen: Restaurant Brands International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Restaurant Brands International wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,946 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,30 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 27 Analysten von durchschnittlich 9,37 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 8,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

