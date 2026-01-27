Erste Schätzungen: Revenio Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Revenio Group veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,268 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Revenio Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 32,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 30,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,741 EUR, gegenüber 0,690 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 111,1 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 103,5 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at