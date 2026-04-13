Revenio Group Corporation Aktie

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WKN: 805985 / ISIN: FI0009010912

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Revenio Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Revenio Group veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,168 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Revenio Group 0,160 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 27,4 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Revenio Group einen Umsatz von 26,1 Millionen EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,830 EUR, gegenüber 0,660 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 119,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 109,7 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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