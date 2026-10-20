Erste Schätzungen: Revolve Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Revolve Group A lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,223 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Revolve Group A 0,290 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 295,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Revolve Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 344,9 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,884 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,860 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at