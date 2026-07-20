Revolve Grou a Aktie
WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Revolve Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Revolve Group A wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,215 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Revolve Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 341,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 309,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,899 USD je Aktie, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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