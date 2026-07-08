Rexford Industrial Realty Aktie

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WKN DE: A1W27P / ISIN: US76169C1009

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rexford Industrial Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rexford Industrial Realty wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass Rexford Industrial Realty für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 240,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 961,9 Millionen USD im Vergleich zu 998,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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