Rexford Industrial Realty Aktie
WKN DE: A1W27P / ISIN: US76169C1009
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rexford Industrial Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rexford Industrial Realty wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,269 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rexford Industrial Realty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 254,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 242,6 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,860 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 973,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 998,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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