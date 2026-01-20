Erste Schätzungen: Rexford Industrial Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rexford Industrial Realty wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 248,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,20 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 988,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 932,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at