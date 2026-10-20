Reynolds Consumer Products Aktie

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WKN DE: A2PYUS / ISIN: US76171L1061

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Reynolds Consumer Products veröffentlicht voraussichtlich am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,382 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Reynolds Consumer Products ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 931,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 934,9 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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