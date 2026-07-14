Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Reynolds Consumer Products wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,404 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Reynolds Consumer Products ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Reynolds Consumer Products in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 935,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 938,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,74 Milliarden USD, gegenüber 3,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at