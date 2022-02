Erste Schätzungen: RF Capital Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RF Capital Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass RF Capital Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CAD je Aktie gewesen.

RF Capital Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,6 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,330 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,260 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 326,0 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 84,1 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at