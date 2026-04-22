Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Aktie im Fokus 22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rheinmetall öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Rheinmetall öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rheinmetall öffnet die Bücher – was Experten erwarten.

Rheinmetall präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,92 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,31 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Rheinmetall für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,24 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,91 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,38 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,32 Milliarden EUR, gegenüber 9,94 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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