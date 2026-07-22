Erste Schätzungen: Rheinmetall präsentiert Quartalsergebnisse

Rheinmetall stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,06 EUR je Aktie gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,12 Milliarden EUR – ein Plus von 28,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,43 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 37,66 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,38 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,04 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,94 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at